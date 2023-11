Pompe funebri come scuola di vita per due ragazze: «L'imbalsamazione? Ci ha insegnato tanto»

di Cristina Siciliano

L'imbalsamazione non è un processo semplice soprattutto per chi deve portare a termine questo tipo di lavoro. Tale processo viene eseguito per preservare il corpo di una persona deceduta: il corpo viene imbalsamato per rallentarne il deterioramento e conservarlo per il funerale. E lo sanno bene Olivia Cotterill Wilson, 22enne e Isabel Walton, 23 enne, due giovani imbalsamatrici professioniste che hanno raccontato la loro routine lavorativa. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La storia

Olivia Wilson e Isabel Walton sono consapevoli di quanto sia importante il loro ruolo presso l'AW Lymn The Family Funeral Service con sede a Nottingham, in Inghilterra. La giornata lavorativa inizia alle 8 di mattina e da quel momento le due ragazze iniziano a scorrere un elenco di persone decedute che necessitano di essere preparate, imbalsamate o vestite. «Ogni giorno è diverso - hanno sottolineato Olivia e Isabel a The Mirror. Ovviamente riceviamo una lista ogni giorno, ma ognuni persona è diversa. Non è quello che ti aspetteresti di vedere a vent'anni ma ci ha insegnato tanto sulla vita.

Tuttavia, Olivia e Isabel amano entrambe le sfide soprattutto quando si tratta di imbalsamazione, perché consente loro di apprendere e sviluppare le loro competenze, sia nel campo della ricostruzione che del «trucco speciale».

«Penso che la ricostruzione sia probabilmente la parte più impegnativa del lavoro, proprio perché devi provare a far sembrare quel defunto il più vivo possibile - hanno sottolineato Isabel e Olivia -. Con il trucco bisogna saper ricoprire ferite al viso ed è probabilmente questa la cosa più impegnativa».

Per Olivia e Isabel, l'imbalsamazione è più di un semplice lavoro, è una vocazione che dura tutta la vita ed è qualcosa che «diventa tutto».

Entrambe cercano di lasciarsi tutto alle spalle quando escono con gli amici, assicurandosi di fare molte delle cose che amano al di fuori del lavoro, come socializzare, camminare e fare giardinaggio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA