«Non dormo la notte dopo le cure del dentista»: lei fa causa e ottiene 11mila euro di risarcimento per il trattamento dentale mal riuscito

Sono molte le persone che spesso non sono soddisfatte ma anzi, addirittura subiscono un peggioramento della propria salute dentale in seguito alle cure prestate dal proprio dentista. E di fronte a queste spiacevoli situazioni è più che legittimo chiedersi se questo specialista possa essere chiamato a pagare per il danno arrecato al proprio paziente. E lo sa bene Susan Jenkins, 58enne, che è riuscita ad ottenere circa 11mila euro di risarcimento dal suo dentista a causa di un trattamento dentale «mal riuscito» presso la clinica Pennwood Dental Practice di Wolverhampton. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La storia

Susan Jenkins ha raccontato di essersi recata inizialmente dal suo dentista Pennel a causa di un dente forato. Il dentista ha consigliato alla donna di ricorrere a molte terapie canalari ed estrazioni dentali. Tale trattamento ha provocato dolore e gonfiore alla bocca della donna. «Soffrivo di dolori lancinanti, non riuscivo a dormire tutta la notte e avevo difficoltà a bere bevande calde - ha raccontato Susan a The Mirror -.

Dopo aver speso migliaia di euro in cure, la 58enne ha rivelato: «Ho optato per un trattamento del canale radicolare e un'estrazione con una protesi. Alla fine mi sono ritrovata con una corona dentale con un ponte ma in futuro dovrò pagare molto per un impianto dentale. Ero depressa e mi sono assentata per settimane a lavoro in ospedale. Avevo problemi di insonnia ed oggi ho molta ansia per qualsiasi problema dentale si presenti».

