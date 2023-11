Gordon Ramsey papà per la sesta volta a 57 anni: «È nato Jesse James, il nostro batuffolo di amore»

di Redazione web

Gordon Ramsey, il famoso chef inglese, è diventato papà del suo sesto bambino: Jesse James. La moglie Tana ha partorito nelle scorse ore e, insieme, al marito ha voluto dare la notizia con un dolce post su Instagram che ha riscosso moltissimo successo tra i follower di tutto il mondo. Ramsey, quindi, appende un altro fiocco azzurro alla porta e questa volta lo fa a quasi 60 anni: lui e la moglie sono sposati dal 1996.

La dedica di Gordon Ramsey

Per annunciare la nascita di Jesse James, Gordon Ramsey ha postato sul proprio profilo Instagram tre tenere foto: una che ritrae il bambino appena nato appoggiato al petto della moglie Tana che, 48enne non ha temuto di essere incinta per la sesta volta. Un'altra foto, poi, ritrae il piccolo mentre sbadiglia teneramente e l'ultima con lo chef che bacia il figlio appena nato.

Gordon, per esprimere tutta la sua gioia, ha scritto questo pensiero: «Che incredibile regalo di compleanno. Per favore date il benvenuto a Jesse James Ramsay, un altro batuffolo di amore per la brigata Ramsay!! 3 ragazzi, 3 ragazze…». Il post è piaciuto moltissimo ai fan dello chef, tanto che, sui social, è diventato virale.

I figli di Gordon Ramsey

Gordon Ramsey ha tre figlie femmine, Megan, Holly e Tilly e tre figli maschi, Jack, Oscar e l'ultimo arrivato Jesse James. La più grande di loro è Megan che ha 24 anni. L'ultima gravidanza della moglie Tana era stata annunciata per sbaglio da Gordon durante uno scherzo telefonico fatto da un programma radiofonico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 10:38

