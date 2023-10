Gordon Ramsey, il "sacrificio" dello chef per l'acquisto della prima casa: «Ho dovuto vendere la Porsche...». Pioggia di critiche

di Redazione Web

Lo chef inglese più famoso della tv, Gordon Ramsay, è stato intervistato da Jake Humphrey nel suo podcast, High Performance, e ha parlato delle difficoltà che ha dovuto affrontare per acquistare la sua prima casa: «Ho dovuto vendere la mia Porsche», ha dichiarato, scatenando la rabbia di tanti fan e utenti sui social.

La storia che doveva essere d'ispirazione si è rivelata uno scivolone enorme e il popolo del web lo sta attaccando senza pietà, accusandolo di non avere idea di cosa significhi avere difficoltà finanziarie.

Il racconto di Gordon Ramsay e la reazione sui social

Il celebre cuoco di 56 anni credeva, probabilmente, di attirarsi le simpatie della "gente comune", ma la sua storia non ha fatto commuovere nessuno. Durante l'episodio del podcast, della durata di circa un'ora, ha rivelato tutto ciò che ha imparato lungo il percorso che lo ha portato a essere uno dei più famosi chef al mondo. Uno di questi racconti riguardava le modalità con cui ha raccolto i soldi per poter acquistare il suo primo appartamento insieme alla moglie Tana, come riporta il Mirror.

Gordon ha esordito dicendo: «Eravamo giovani, stupidi e squattrinati.

La risposta del padre, tuttavia, non è stata quella che si aspettava: «Ha ribattuto "Va bene, ecco cosa facciamo, ci rivediamo per pranzo appena vendi la Porsche"». Nonostante il papà di Tana abbia rifiutato di aiutarli, lo chef confessa di aver imparato una preziosa lezione, ovvero di investire nella sua famiglia e nel suo futuro anziché sperperare soldi in macchine.

«È stato il miglior consiglio che mi potesse dare, vendi la tua fo****a Porsche. L'ho fatto e 10 anni dopo me la sono ricomprata, identica a prima», conclude il cuoco. Naturalmente, i fan si sono rivoltati contro Gordon e il suo racconto, dicendogliene di tutti i colori. Qualcuno ha scritto: «Dev'essere la storia in cui è più difficile riconoscersi di sempre», mentre un altro ha scherzato: «Ha risolto la crisi finanziaria. Perché non abbiamo pensato anche noi a vendere le nostre auto sportive da migliaia di euro? Siamo proprio sciocchi».

Un altro utente ha affermato: «Ottimo consiglio per questi dannati millennial che si lamentano sempre del costo della vita e delle case. Smettetela di mangiare i toast all'avocado e vendete le vostre Porsche, che ci vuole». Insomma, lo chef con un reddito annuale di oltre 90milioni di sterline ha lasciato tutti esterrefatti.

