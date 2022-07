Gordon Ramsay: «Vegano? Ammetto che il cibo mi piace». La reazione choc dei fan

Gordon Ramsay, chef stellare e giudice di Masterchef US, ha fatto una dichiarazione che ha scatenato non poche reazioni da parte dei fan sui social: ha finalmente ammesso di amare il cibo vegano. Negli ultimi anni, infatti, il cuoco britannico aveva fatto battute poco carine sulle persone vegane e questo non è passato innoservato ai fan accaniti, che però ricordano di aver sentito dire da Ramsay, che oltre ad essere un membro Peta (organizzazione a sostegno dei diritti degli animali) sosteneva anche di esserne allergico.

Ramsay lo ha dichiarato nell'ultimo episodio della serie US Masterchef: Back to Win di fronte ai concorrenti e agli altri giudici: «Non so se sia il caso dirlo in un contesto cosi grande». Ma sentendosi sostenuto da parte dei presenti durante la registrazione del programma, ha rivelato la grande notizia e in aggiunta ha detto di essere stato ispirato dai figli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 11:43

