Gordon Ramsay, lo chef e le aggressioni sessuali sulla figlia: «Là fuori ci sono tanti piccoli idioti»

«Holly ha avuto un momento molto difficile. Ha affrontato questi problemi e ora è ad un ottimo punto di svolta» così, il noto chef Gordon Ramsay ha elogiato sua figlia Holly per aver superato due aggressioni sessuali che l'hanno costretta a cercare aiuto in un ospedale psichiatrico.

Come riporta il The Sun, la ventunenne ha parlato del calvario, per la prima volta, ad agosto nel suo podcast "21 & Over": ha raccontato prima che le aggressioni sono avvenute quando era una studentessa universitaria di 18 anni e, poi, ha sottolineato il merito del padre nell'averla aiutata ad affrontare le conseguenze.

In una nuova intervista al The Mail's You Magazine, Gordon, 54 anni, ha detto che Holly ora è a buon punto della sua ripresa. «La pandemia, dal punto di vista di un papà, è stato un tempismo perfetto perché abbiamo trascorso del tempo di qualità insieme e abbiamo capito cosa ha passato. Ora sta assolutamente bene. C'è stato un processo di guarigione».

Gordon è padre di cinque figli, 3 donne e 2 uomini e, nel parlare delle possibili relazioni sentimentali che le figlie potranno avere, è stato particolarmente tagliente: «Sì, è molto difficile perché ci sono così tanti piccoli idioti là fuori che vogliono approfittare delle nostre ragazze».

Holly ha dichiarato in precedenza di aver sofferto di PTSD, (Post Traumatic Stress Disorder: una forma di disagio mentale) dopo le aggressioni, anche se le ci è voluto del tempo per rendersi conto dell'effetto che stava avendo sulla sua vita. Parlando nel suo podcast , ha detto: «Sono andata all'università, ho studiato fashion design e mi è piaciuto. Ma, nella seconda metà del primo anno, ero affetta dal mio disturbo da stress post-traumatico e non avevo idea di cosa stesse succedendo. Stavo uscendo molto, saltavo le lezioni perché ero stata fuori. Non mi stavo divertendo per niente». E aggiunge: «Il disturbo da stress post-traumatico è stato il risultato di due aggressioni sessuali quando avevo 18 anni. Non l'ho detto a nessuno fino a un anno dopo. L'ho semplicemente seppellito nella mia mente».

La salute mentale di Holly è peggiorata al punto da farle lasciare la Ravensbourne University di Londra dopo un anno ed è stata ricoverata al Nightingale Hospital di Marylebone, Londra, l'unico ospedale privato per la salute mentale della capitale.

«È lì che mi è stato diagnosticato il disturbo da stress post-traumatico, l'ansia e la depressione - racconta -. Da allora, sono stato in terapia tre volte a settimana. Ora ho queste diagnosi che mi porto dietro. Sto cercando di prendere il controllo della mia storia e usarla per fare qualcosa di buono».

Holly ha poi elogiato Gordon, così come mamma Tana, 47 anni, il suo gemello Jack, le sorelle Megan, 23 e Tilly, 19, e il fratello minore Oscar, due, per averle dato «il più grande supporto incondizionato: mi hanno avvicinato a loro in molti modi». Ma, di contor, aggiunge: «Ho perso degli amici. Ma spero - conclude - che parlando apertamente possa aiutare altre persone».

Holly, che ha iniziato a studiare al Condé Nast College of Fashion and Design a ottobre e ha anche aiutato a gestire i social media per i ristoranti di suo padre, ha parlato apertamente delle sue difficoltà anche su Instagram.

«Spero che possiamo continuare a rompere lo stigma che circonda la nostra salute mentale - dice -. Chiedere aiuto non è solo la cosa più coraggiosa che puoi fare, ma è anche il tuo primo passo per raggiungere un te stesso più felice e più sano».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA