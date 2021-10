«La cucina greca è meglio di quella italiana», le parole di Gordon Ramsay gelano il pubblico

«La cucina greca è meglio di quella italiana». Sono state queste le parole di Gordon Ramsay, chef star della tv inglese che nel corso del programma “Gordon, Gino and Fred go Greek”, non ha usato mezzi termini per definire la sua preferenza della cucina greca su quella italiana.

Nel corso del programma lo chef è impegnato in un road trip culinario insieme al cuoco italiano di stanza a Londra Gino D’Acampo e al maître d’hôtel francese Fred Sirieix. Nella loro tappa greca Gordon ha espresso il suo parere lasciando sorpresi tutti. Nel corso di una gita in braca gli chef hanno anche assaggiato delle bollicine greche e a tal riguardo Gordon ha affermato: «Non hanno niente da invidiare a quelle francesi. I greci possono ritenersi all’altezza dei cugini d’Oltralpe o degli italiani. La cucina greca, anzi, è migliore di quella italiana».

Gino D’Acampo ha ovviamente difeso la cucina italiana incitando anche Fred Sirieix: Digli qualcosa!». Ma lui sembra essere d’accordo con Ramsay: «In Grecia moltissime persone vivono fino a 90 anni grazie al cibo e al clima», dice. «Succede anche in Italia», replica D’Acampo pur non riuscendo a convincere i colleghi.

