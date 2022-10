Gordon Ramsay offre pasti gratis ai bambini nei suoi ristoranti di lusso

L'inflazione corre, la crisi morde, ma Gordon Ramsay non resta indifferente alle esigenze di tante famiglie inglesi e offre dei pasti ai bambini più in difficoltà. Il famoso chef, noto per le sue invettive televisive, non ha il cuore di ghiaccio come vuole far credere nei suoi programmi culinari. Nelle ultime settimane il suo nome è balzato agli onori della cronaca non solo per i suoi deliziosi menù, ma anche per la sua generosità nei confronti dei più piccoli, a cui ha offerto dei pasti gratis nei suoi rinomati ristoranti londinesi.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la dieta di coppia: «Così ci diamo una regola»

Gordon Ramsay offre pasti gratuiti ai bambini nei suoi ristoranti di lusso

A renderlo noto è stato lo stesso chef in un video Instagram: «Ciao ragazzi, sono Gordon e ho delle notizie molto importanti. Mentre i costi continuano a salire, vorrei fare la mia parte per aiutare quante più famiglie possibile». E prosegue: «A partire da oggi (17 ottobre), per favore porta i tuoi bambini in qualsiasi Breadstreet Kitchen, Heddon Street Kitchen o Gordon Ramsay's Bar & Grill e indovina un po', mangeranno gratis. I secondi piatti sono a carico nostro! Mi avete sentito, i bambini mangiano gratis lì, ogni giorno!».

Come spiega il ristoratore, «l'offerta di un pasto principale gratuito dal menu per bambini è valida con qualsiasi pasto per adulti acquistato dal menu à la carte. I genitori possono anche aggiungere un dessert per i loro piccoli al prezzo ridotto di £ 3,50».

L'annuncio è stato accolto con grande entusiasmo dagli utenti della rete, che hanno elogiato lo chef per la generosa iniziativa. Non sono mancate però anche alcune critiche: «Se gli adulti potessero permettersi di mangiare nel tuo ristorante, non avrebbero bisogno di un omaggio per i loro figli, vero? O mi sto perdendo il punto?». Al netto delle polemiche, i fan dello chef hanno molto apprezzato. Thumbs up.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA