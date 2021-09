Gordon Ramsay non ha dubbi: «Il mio pasto migliore? Quando cucinai per Lady Diana»

Il miglior pasto mai preparato dal celebre chef Gordon Ramsay? Lui non ha dubbi: quella volta che ha cucinato per Lady Diana. Lo ha raccontato lui stesso durante la puntata di ieri di Gordon, Gino and Fred Go Greek, conversando con lo chef Gino D'Acampo: Ramsay, alla domanda su quale fosse il suo piatto preferito fino a oggi, ha risposto di quando «una volta cucinai per Lady D».

«È stata uno dei membri della famiglia reale più gentili che abbia mai incontrato», ha aggiunto paragonando la bellezza di Diana ad un'isola greca, Santorini. «Era semplicemente bellissima», le parole di Ramsay, che cucinò per Lady D negli anni '90 al ristorante Aubergine, nel quartiere Chelsea di Londra: l'antipasto era una terrina di porri, il piatto principale un branzino. Ramsay è stato il capo chef da Aubergine dal 1993 al 1998, ricorda Metro.

