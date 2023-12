«Il mio matrimonio è finito da anni, ho detto a mio marito che voglio il divorzio. La sua reazione mi ha sorpresa»

di Redazione web

Una donna sta vivendo una forte crisi all'interno del suo matrimonio che dura da più di 23 anni e, quindi, ha deciso di confidarsi con l'esperta dell'amore Caroline West-Meads. La signora ha spiegato che fin dall'inizio non era certa dell'unione con il marito ma ha deciso di andare avanti ugualmente perché era incinta. Ora, che i figli sono cresciuti ha deciso di chiedere il divorzio ma lui sembra non averla presa bene.

La vicenda

Una donna si è confidata sulla sua situazione amorosa con l'esperta dell'amore Caroline West-Meads che scrive sulle pagine del Daily Mail: «Non so cosa fare. Sento che il mio matrimonio è finito. Sapevo fosse stato un terribile errore circa due anni dopo esserci sposati, ma a quel punto ero incinta del nostro secondo figlio. Ora, tuttavia, dopo più di 18 anni di negligenza e maltrattamenti da parte di mio marito, ho finalmente trovato il coraggio di dirgli che voglio il divorzio. Dopo il nostro terzo figlio, inoltre, la nostra vita sessuale si è ridotta praticamente a zero e lui preferisce divertirsi con i suoi amici invece di restare con me. Non mi ha mai ascoltata quando gli dicevo che ero infelice e che sospettavo fosse stato infedele nei suoi viaggi di lavoro. Dopo avergli detto che voglio il divorzio lui ha reagito con rabbia, dicendomi che pensa di essere stato un marito perfetto e di aver fornito a me e ai bambini tutto ciò di cui avevamo bisogno.

«Sono sposata da 26 anni, ma mio marito non conosce il mio segreto: prima del matrimonio ho avuto l'amante»

Il consiglio dell'esperta

Quindi, Caroline West-Meads ha risposto così alla lettera: «Penso che tuo marito abbia reagito in questo modo perché è sotto choc. Crede di essere stato il marito perfetto, ma anche se ha provveduto bene a livello materiale, ha offerto ben poco a livello emotivo. Hai ragione a chiederti il motivo per cui state ancora insieme se hai dubbi sulla sua fedeltà e, soprattutto, se non ti senti considerata. Forse, lui pensava che non avresti mai avuto il coraggio di fare un passo del genere e quindi non riesce ad accettare l'idea del divorzio e, inoltre, potrebbe avere paura di non vivere più con i suoi figli. Io credo, però, che parlando e comunicando, si possa arrivare a una via d'uscita, prova a spiegargli i tuoi sentimenti e a farti raccontare i suoi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA