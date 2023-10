Coppia di fidanzati youtuber non si sposerà: lei non vuole prendere il cognome di lui (che è furioso)

di Redazione web

Faith Kelly ed Ethan Payne sono molto seguiti sui social perché sono una coppia di youtuber che pubblica video su vari argomenti che, poi, discute con i follower. I due content creator inglesi non formano una squadra solamente lavorativamente parlando ma anche sentimentalmente, infatti, sono insieme dal 2021 e hanno anche una bambina piccola. Recentemente, Faith ed Ethan hanno raccontato il motivo per cui non si sposeranno a breve.

Mamma tiktoker spende 8mila euro per ridursi il seno: «Mi ha sempre resa infelice». Il video post operazione diventa virale

lI viaggio da incubo della tiktoker: «20 ore in pullman senza bagno...è stato terribile»

La storia di Faith Kelly ed Ethan Payne

Faith Kelly ed Ethan Payne non convoleranno a nozze nel prossimo futuro e il motivo l'hanno spiegato in uno degli ultimi episodi del loro podcast intitolato "Growing Paynes". Ethan ha rivelato: «Se ci dovessimo sposare, Faith non vuole acquisire il mio cognome e questo mi fa molto arrabbiare perché, invece, è così che si farebbe e, poi, comunque non significa cambiare identità, sarebbe solo una formalità. Per questo, al momento, non pensiamo al matrimonio». Quindi, Faith ha spiegato il suo punto di vista: «A me non piacerebbe prendere il cognome di Ethan perché non voglio perdere il legame con la mia famiglia, sono cresciuta con quel cognome che, comunque, è parte di me e mi piace.

I commenti dei fan

I punti di vista differenti dei due youtuber hanno diviso un po' i fan: alcuni si schierano dalla parte di Faith Kelly altri, invece, condividono l'idea di Ethan Payne. Qualcuno ha scritto: «Non capisco tanto il pensiero di lei, l'anima del matrimonio è proprio la condivisione» oppure «Io rispetterei l'opinione di Faith e le chiederei di sposarmi in ogni caso».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA