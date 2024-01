«Mia figlia chiama mamma la nuova compagna del mio ex marito: io non voglio e lui pensa che io stia sbagliando»

di Redazione web

Attraversare una separazione non è mai cosa facile, specie se poi, uno dei due ex partner si risposa e si ricrea daccapo una famiglia. Una donna e mamma ha raccontato su Reddit cosa le sta capitando con la sua bambina: chiama "mamma" la moglie del suo ex marito e a lei non le va bene. I due adulti, tuttavia, continuano a non correggere la piccola che, visto che ha 5 anni, non capisce il peso che possono avere le parole.

La vicenda

Una mamma si è sfogata con gli utenti Reddit e ha raccontato ciò che le sta capitando con la sua bambina e con il suo ex marito: «Mia figlia ha 5 anni e trascorre tutti i fine settimana con suo padre. Noi ci siamo separati quasi subito dopo la sua nascita e, ora, che lei è un po' più grande, stiamo cercando di recuperare un rapporto civile per farla crescere in modo sereno. Lui, 2 anni fa, si è risposato e ha avuto un altro figlio con la nuova compagna. Ultimamente, quando mia figlia torna a casa dopo i loro weekend, mi racconta che chiama "mamma" la moglie del mio ex marito. Mi sono venuti i brividi perché lei ce l'ha una madre. Penso che lo faccia perché è piccola e ripete ciò che sente dal fratellastro.

I commenti social

Il post della donna ha riscosso moltissimo successo su Reddit, tanto che in molti hanno commentato incoraggiando la mamma della bambina. Qualcuno ha scritto: «Sicuramente è come dici te: ripete ciò che sente e, dato che, è ancora piccola non capisce bene il peso delle parole. Al massimo puoi spiegarglielo te» oppure ancora «Più che con la bambina, io me la prenderei con gli adulti che approfittano della situazione».

