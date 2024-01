«Ho chiamato mio figlio con il cognome del mio personaggio preferito di una serie tv. Il papà era scettico, ma ora adora questo nome»

di Redazione web

Emily Colborne è una mamma canadese 31enne di tre bambini: ha avuto prima il più grande, Atlas e, poi, due gemelli, Mason e Cohen. Sicuramente, il nome di quest'ultimo non è suonato nuovo agli utenti social che si sono chiesti se avesse proprio a che fare con il personaggio della celeberrima serie tv The O.C. Seth Cohen, interpretato da Adam Brody. Ebbene sì. Emily ha chiamato così il suo bambino perché era una fan sfegatata del teen drama ambientato a Orange County, California, andato in onda dal 2003 al 2007.

La storia di Emily Colborne

Emily Colborne è originaria di New Brunswick, Canada e, sui propri profili social, ha sempre dichiarato di essere davvero una grande appassionata di serie tv, una particolare: The O.C. La fiction ha, infatti, segnato la sua adolescenza: la mamma di tre figli ha raccontato di essere stata una fan sfegatata e di non essersi mai persa una puntata delle avventure di Ryan, Marissa, Seth e Summer. Proprio per questo, ha pensato che avrebbe voluto omaggiare la serie televisiva chiamando uno dei suoi figli con il cognome del suo personaggio preferito, ovvero Seth Cohen. Quando, sui social, le è stato chiesto il motivo di questo nome, Emily ha risposto: «Io adoravo Seth Cohen e, dato che il cognome poteva anche essere un nome, ho deciso di chiamare così uno dei miei bambini. A mio figlio sta benissimo il nome Cohen. Voglio dire, i bambini crescono con il nome che si dà loro, non importa quale sia, è qualcosa che diventa parte fondante della loro identità e non importa nemmeno se deriva da una serie tv».

Il pensiero del marito Sam

Inoltre, Emily Colborne ha risposto sui social anche a chi si chiedeva come il marito avesse accolto la proposta di questo nome. La giovane mamma ha detto: «Sam era un po' scettico al riguardo.

