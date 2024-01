«Mia cugina mi ha chiesto di organizzare una vacanza per superare il trauma dell'aborto, ma poi non mi ha invitata»

di Redazione web

Le persone affrontano i traumi delle proprie vite in modi diversi: c'è chi si chiude in se stesso e chi, invece, cerca di reagire o di distrarsi. Una storia comparsa su Reddit ha attirato in modo particolare l'attenzione degli utenti: la cugina della protagonista della vicenda, purtroppo, ha avuto un aborto spontaneo e le ha chiesto di organizzarle un viaggio per cercare di farle passare la malinconia. Purtroppo, perrò, la protagonista della storia non è stata invitata.

La storia

La protagonista della storia si è lasciata andare a uno sfogo su Reddit dove ha scritto: «Sono semplicemente sbalordita. Comincio dall'inizio. Mia cugina, qualche mese fa, ha annunciato a tutti di aspettare un bambino e noi tutti eravamo felicissimi. Qualche settimana fa, purtroppo, ci ha dato una notizia bruttissima: aveva perso il suo bambino. Per lei, che desiderava davvero tanto diventare mamma, è stato un brutto colpo. Per cercare di superare questo trauma, mi ha chiamata dicendomi che avrebbe voluto che organizzassi un bel viaggio, così, per distrarsi un po'.

I commenti social

La storia ha riscosso moltissimo successo su Reddit e la maggior parte degli utenti sono rimasti molto stupiti dal comportamento della cugina. Qualcuno ha scritto: «Capisco il trauma ma, a volte, ci vorrebbe un po' di educazione», «Sinceramente mi sembra che tua cugina si stia approfittando della tua bontà» oppure ancora «Magari è così scossa che non ha pensato di chiedertelo ma, in realtà, sei invitata a partire con lei».

