Mamma partorisce al supermercato: «Ero andata a comprare le crocchette per il gatto... i commessi sono stati degli angeli»

di Redazione web

Chi l'ha detto che andare al supermercato non può rivelarsi un'esperienza emozionante? Sicuramente, lo è stato nel caso di Lauren, una giovane mamma che ha dato alla luce il suo primo bambino Edward proprio nei bagni di Tesco, la catena inglese di supermarket.

La donna ha raccontato di essere stata colta di sorpresa dalle contrazioni che, con il passare del tempo, diventavano sempre più frequenti.

La vicenda

Lauren, la giovane mamma che ha partorito al supermercato, ha raccontato la vicenda a DevonLive e la sua storia è stata ripresa anche dal Mirror: «Era un giorno come un altro ed ero andata al supermercato vicino casa perché dovevo comprare le crocchette per il mio gatto. Anche se il mio pancione era grande, perché ero vicina al termine, ho deciso di andare a piedi per fare due passi. Una volta arrivata, sono dovuta correre in bagno e lì ho cominciato a sentire le prime contrazioni. So che quando una donna è vicina al parto, può succedere che le senta, quindi, non mi sono spaventata. Il problema è arrivato quando mi sono resa conto che aumentavano di frequenza e intensità.

«Ho chiamato mio figlio con il cognome del mio personaggio preferito di una serie tv. Il papà era scettico, ma ora adora questo nome»

Le parole di Lauren

Infine, mamma Lauren ha concluso dicendo: «È stato un giorno davvero inaspettato, strano e pieno di emozioni ed era anche il compleanno del mio secondo bambino. Devo ringraziare davvero di cuore i commessi di Tesco, sono stati degli angeli, erano tutti scioccati ed emozionati allo stesso tempo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA