«Il mio fidanzato mi ha comprato un anello, mi sono arrabbiata perché non mi piaceva. E lui ora si è offeso»

Si dice che quando si regala un oggetto a un'altra persona, sia il pensiero a contare più che le parole. Tuttavia, cosa fare se nemmeno il pensiero sembra essere apprezzato? Una ragazza ha raccontato la sua vicenda su Reddit spiegando che, molto chiaramente, aveva fatto capire al suo fidanzato quale fosse l'anello che desiderava ardentemente salvo, poi, ritrovarsi con un altro gioiello. Il ragazzo pensava di farla felice, invece, lei gli ha chiesto di portare indietro il regalo e comprarle ciò che voleva.

La vicenda

Una ragazza, tramite un post pubblicato su Reddit, ha scritto: Qualche mese fa, il mio fidanzato mi ha chiesto che tipo di anello avrei voluto. Domanda molto interessante, ovviamente! E quindi, gli ho inviato l'elenco esatto di tutte le caratteristiche che avrei voluto per il mio gioiello. Gli ho anche inviato 5-6 foto con link di anelli che mi piacevano. Non mi sembrava un'impresa tanto difficile... evidentemente mi sbagliavo. Qualche settimana fa, mi ha fatto la proposta di matrimonio ed è stato tutto bellissimo, ma l'anello era sbagliato. Io ho finto indifferenza ma, con il procedere dei giorni, questo anello ha cominciato a darmi fastidio: è grosso, non è della mia taglia e, secondo me, imbruttisce di molto la mia mano.

I commenti social

Il post pubblicato su Reddit dalla ragazza ha riscosso moltissimo successo tra gli utenti social e qualcuno ha commentato: «Di solito, conta il pensiero, però, se l'anello proprio non ti piaceva hai fatto bene a fartelo cambiare» oppure «Io consiglierei a te e al tuo fidanzato di pensarci due volte prima di sposarvi perché state vedendo solo ora i veri aspetti del carattere».

