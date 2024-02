«Ho chiesto al mio fidanzato di dividerci le faccende di casa ma lui non vuole saperne di saltare il riposino pomeridiano. Sono infuriata»

di Redazione web

Tra le cause più frequenti per cui una coppia si separa, c'è anche quella delle abitudini troppo diverse, soprattutto quando di mezzo c'è una convivenza. Una ragazza si è lasciata andare a un lungo sfogo su Reddit dove ha raccontato di essere furiosa con il suo fidanzato che non vuole rinunciare al suo pisolino pomeridiano, anche se questo significa non aiutare la sua dolce metà.

La storia

La ragazza che ha raccontato la sua situazione su Reddit, si è sfogata scrivendo: «Io ho 26 anni, il mio ragazzo 30, stiamo insieme da tre e siamo andati a convivere sei mesi fa. Va tutto molto bene tra di noi ma con il lavoro e la gestione della casa, mi sento un po' stressata. Secondo me, quindi, proporre una specie di divisione dei compiti era la cosa giusta da fare. Soprattutto per quanto riguarda le faccende domestiche. Io lavoro tutta la settimana dalla mattina fino al pomeriggio, mentre lui ha alcuni giorni di riposo in più di me e, quindi, capita che che resti a casa. Tuttavia, invece di approfittare di questo tempo libero per fare le pulizie o mettere in ordine, preferisce dedicarsi ad altro e va bene, ma non tutto il giorno.

I commenti social

La storia raccontata dalla ragazza su Reddit, ha riscosso molto successo e ha collezionato tantissimi like e commenti. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Senza offesa, ma se una persona fa così a 30 anni, non è molto matura», «Ti consiglio di parlare con il tuo ragazzo di questo problema perché le abitudini troppo diverse in casa, possono portare a un punto di rottura» oppure «Cercate di risolvere il problema facendo una specie di tabella con i "turni" così da potervi organizzare meglio».

