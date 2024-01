«Mio marito ha rovinato il rapporto con i miei genitori perché non sa tenere la bocca chiusa... non vogliono più parlarmi»

di Redazione web

«Quando comprerai casa nuova?», «Che lavoro fai di preciso?» oppure ancora «Ma allora, quando penserai a fare figli e mettere su famiglia?». Queste sono le classiche domande che i parenti rivolgono ai più giovani in famiglia quando si ritrovano tutti insieme. È successo proprio così alla protagonista della storia che si è confidata con l'esperta delle relazioni Jane Green: la ragazza e il marito non vogliono avere figli ma i genitori di lei non lo sapevano e, ora, sono scioccati.

La storia

La protagonista della storia si è confidata con Jane Green, esperta di relazioni e autrice di bestseller che scrive ne Daily Mail: «Cara Jane, il mio rapporto con i miei genitori è andato in pezzi di recente a causa della totale incapacità di mio marito di tenere la bocca chiusa. Ora, non so cosa fare. A settembre io e mio marito siamo andati in crociera con mia mamma e mio papà. I primi giorni sono andati bene ma dopo una settimana è diventato chiaro che eravamo tutti pronti a tornare a casa: avevamo trascorso troppo tempo insieme.

Poi, mio marito è un tipo solitario e ha iniziato a infastidirsi sempre di più per i commenti e le domande di mia mamma e mio papà sul nostro futuro: quando compreremo la nostra casa, perché non abbiamo ancora deciso di trasferirci fuori città oppure perché non abbiamo ancora avuto figli. Io e mio marito abbiamo deciso fin dall'inizio della nostra relazione che non avremmo voluto diventare genitori, ma questo argomento non l'ho mai affrontato con mia mamma e mio papà. Sono figlia unica e mi sono sempre sentita in colpa per il fatto di non dare loro i nipoti che sembrano desiderare disperatamente.

La risposta di Jane Green

Dopo avere letto la lettera della ragazza, Jane Green ha risposto: «Quando litighiamo con i nostri familiari, in particolare con i nostri genitori, può sembrare che la situazione sia irreparabile, ma spesso abbiamo tutti semplicemente bisogno di tempo perché le nostre ferite guariscano. Dici che tuo marito si è scusato più volte sia con te che con loro che, secondo me, devono solo metabolizzare il fatto che tu sei libera di scegliere ciò che vuoi o che non vuoi per la tua vita. Anche se loro sono molto dispiaciuti perché non volete avere bambini, se ne faranno una ragione perché tu devi scegliere ciò che fa essere felice te e non loro. Penso che abbiano bisogno di un po' di tempo ma, una volta, passato lo choc, sono sicura che si risolverà tutto tra loro e te e tuo marito».

