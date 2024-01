«Mia moglie modifica le mie foto per rendermi più magro. Mi sono offeso e arrabbiato ma lei non capisce perché» Il protagonista della storia di Reddit ha chiesto consiglio agli utenti social per capire come prendere il fatto che la compagna abbia, in qualche modo, voluto cambiarlo







Quando due persone si fidanzano accettano tutto l'una dell'altra, pregi e difetti, pro e contro, senza avere il desiderio di cambiare nulla. Tuttavia, tutti i convenevoli dell'inizio di una relazione, quindi i continui complimenti o le smancerie, con il tempo passano un po' in secondo piano e, magari, si presenta il desiderio di modificare qualche dettaglio o aspetto del proprio o della propria compagna. Così, è successo a un utente che si ha raccontato il suo caso su Reddit: la moglie, per farlo apparire più magro, gli ha modificato al computer alcune foto. La vicenda Il protagonista della storia si è sfogato su Reddit scrivendo: «Io e mia moglie stiamo insieme da 3 anni. Di recente ha comprato, per entrambi, della biancheria intima abbinata davvero carina e voleva fare delle foto insieme. Da quando siamo insieme, sono un po' dimagrito e anche lei mi dice sempre che nota il mio cambiamento. Tuttavia, dopo aver scattato alcune foto mi ha detto che le avrebbe modificate con Photoshop, aggiungendo uno sfondo diverso da quello che c'era nello scatto. Quando, però, mi ha inviato le immagini, ho visto che ero più magro: mia moglie aveva rimosso le maniglie dell'amore e mi aveva totalmente cambiato, anche in viso. Ha detto di averlo fatto per farmi sentire meglio perché quando mi guardo lo specchio non mi piaccio proprio del tutto. Onestamente, però, mi ha offeso e fatto arrabbiare perché significa che lei mi vorrebbe diverso. Mi ero convinto che fosse l'unica persona che mi ama per quello che sono, ma a quanto pare ha un'idea completamente diversa...». «La mia seconda moglie vuole sempre avere rapporti ma c'è un problema e a lei non va giù» I commenti social La storia del marito arrabbiato con la moglie per avergli modificato le foto ha riscosso molto successo e i tanti utenti di Reddit hanno cercato di fargli capire che lei lo ha fatto solo per farlo sentire meglio. Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 09:18

