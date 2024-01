«Mi sono rifiutato di prestare soldi a mio fratello, in meno di un anno ha sperperato la sua eredità»

di Redazione web

Il denaro può mettere zizzania anche tra i fratelli più uniti tra loro. È ciò che è successo al protagonista della storia, raccontata su Reddit: il fratello ha sperperato l'eredità lasciata dal nonno, in meno di un anno e per coprire alcune spese ha chiesto in prestito dei soldi. Il ragazzo si è rifiutato di prestarglieli e il fratello si è arrabbiato con lui. La vicenda ha riscosso molto successo sui social e tantissimi utenti hanno commentato.

La vicenda

Il protagonista della storia di Reddit ha scritto: «Mi sono rifiutato di prestare dei soldi a mio fratello dopo che aveva sprecato tutta la sua eredità in meno di un anno. Io sono sempre stato quello più responsabile (finanziariamente) nella mia famiglia. Mi sono sempre occupato di budget, risparmi e tutto il resto. Mio fratello, invece, vive al momento. Quando nostro nonno morì, lasciò a entrambi una notevole quantità di denaro. Ho usato il mio per estinguere il mutuo e ho investito il resto per la pensione. Mio fratello? Ha fatto spese folli: vacanze di lusso, un'auto sportiva e chi più ne ha, più ne metta. La settimana scorsa mi ha chiamato dicendomi che era molto preoccupato perché, in un batter d'occhio, si era ritrovato senza eredità e, ora, aveva diverse faccende da sistemare: affitto, bollette arretrate ecc.

I commenti social

Nonostante il protagonista della storia di Reddit abbia scritto che i suoi genitori appoggiano il fratello, tantissimi utenti social si sono schierati dalla sua parte. Qualcuno ha scritto: «Sono totalmente d'accordo con te, non cedere alle sue preghiere, deve imparare a essere responsabile» oppure «Te e tuo fratello dovreste confrontarvi e parlarne, forse potrebbe capire la tua posizione».

