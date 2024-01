«Mi sono innamorata del patrigno del mio fidanzato. Sento un feeling particolare con lui»

di Redazione web

Il più delle volte, quando una coppia si separa dopo un tradimento, "il terzo incomodo" è da ricercarsi all'infuori della cerchia familiare dei due partner. Tuttavia, può anche capitare che la persona che instaura un dubbio nella mente del fidanzato o della fidanzata, sia più vicino di quanto sembri.

Una ragazza si è lasciata andare a un lungo sfogo con l'autore Coleen Nolan che gli ha dato un prezioso consiglio: si è innamorata del patrigno del suo compagno.

La vicenda

La protagonista della storia ha scritto una lettera a Coleen Nolan, autore che tiene una rubrica sull'amore nel Mirror, e ha raccontato: «È tutto sbagliato, lo so, ma mi sono innamorata del patrigno del mio fidanzato e sto iniziando a chiedermi chi di loro mi interessi di più. Io e il mio ragazzo siamo insieme da due anni e va tutto bene, a parte il fatto che, da qualche tempo a questa parte, riesco a vedere solo il suo patrigno e non penso più al mio ragazzo. Lui ha 40 anni è molto in forma e di bell'aspetto. La mamma del mio ragazzo ha circa cinquant'anni, quindi lui è un po' più giovane di lei. Ho sempre pensato fossero una coppia un po' strana. Ogni volta che sono a casa dei genitori del mio ragazzo, mi ritrovo a flirtare con il suo patrigno e sono abbastanza sicura che lui ricambi i miei sentimenti: tanti sorrisi affettuosi, battute e scherzi.

«Il mio fidanzato è arrabbiato con me perché non voglio rimuovere il tatuaggio con il nome del mio ex che è morto»

Il consiglio di Coleen Nolan

Dopo avere letto la lettera della protagonista, Coleen Nolan ha risposto scrivendo: «Fermati un attimo e chiediti cosa vorresti da una relazione e, soprattutto, cosa vorresti dalla tua vita. Cosa ti aspetti dal patrigno del tuo ragazzo e cosa faresti se ti suggerisse davvero di iniziare una storia. C'è sempre un sottile confine tra flirtare ed essere educati, magari a lui piace la tua compagnia e gli piace ridere con te, ma nulla di più. Tuttavia, dato che dici di pensare più a lui che al tuo fidanzato, mettiti e metti il suo patrigno alla prova. Non flirtare più e vedi cosa succede. Se interessi anche a lui, ti cercherà. Se, poi, senti di non essere più innamorata del tuo ragazzo, metti fine alla relazione e vai avanti per la tua strada».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA