«Ho chiesto alla moglie di mio fratello di fare da babysitter ai miei figli, lei ha rifiutato e abbiamo litigato: mi ha dato della str***a»

Molto spesso capita che, quando una mamma lavora e non sa proprio dove lasciare i propri figli, chieda aiuto, prima a qualche membro della famiglia e, poi, a una babysitter esterna. Tuttavia, perché rivolgere lo sguardo fuori casa quando si ha qualcuno che può correre in aiuto? La storia che una mamma ha raccontato su Reddit ha riscosso molto successo tra gli utenti social che hanno lasciato numerosi apprezzamenti e commenti. La protagonista si è rivolta al fratello e alla moglie per chiedere se fossero disponibili per tenerle i bambini ma, di punto in bianco, la cognata non è più riuscita a trattenersi e ha spiegato alla mamma di non voler più fare la babysitter perché i bambini sono impossibili da tenere a bada come si deve. Come se non bastasse nella questione, si è intromesso anche il fratello della mamma che si è rivolta agli utenti social.

La storia

La protagonista della storia di Reddit ha raccontato la sua vicenda: «Mio fratello si è sposato un paio di mesi fa e io con lui non ho mai avuto problemi. Noi siamo sempre andati d'amore d'accordo e quando avevo bisogno di qualcuno che mi tenesse i bambini perché io e mio marito lavoravamo, lui si è sempre reso disponibile. Prima di ciò che è capitato andavo molto d'accordo anche con mia cognata: dopo essersi sposata, si è trasferita con mio fratello in un paesino vicino al nostro e, non conoscendo nessuno, siamo spesso uscite insieme.

I commenti social

Il post ha riscosso molto successo e gli utenti Reddit hanno risposto in tantissimi. Qualcuno ha scritto: «Forse tua cognata è arrivata al limite della sopportazione... molte volte i bambini si comportano in modo opposto rispetto a quanto vediamo in casa», «Se non riusciva più a star loro dietro, tua cognata avrebbe potuto avvisare per tempo, senza creare tutto questo trambusto» oppure ancora «Non vorrei essere al posto di tuo fratello... tra l'incudine e il martello».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 14:39

