«Da quando ho aperto la mia attività non posso più fare da babysitter ai miei tre nipoti. E ora mia sorella è arrabbiata con me»

L'amore per i figli può vincere su quello tra fratelli? È ciò che si sono chiesti i tanti utenti social che hanno letto la storia su di una ragazza pubblicata su Reddit. La protagonista ha badato per anni ai suoi nipoti e, ora, che ha aperto la sua attività e non ha più molto tempo per fare la babysitter, la sorella sembra non capirlo. Il post ha suscitato un dibattito tra gli utenti che, per la maggior parte si sono schierati dalla parte della zia.

La storia

La protagonista della storia si è sfogata su Reddit: «Ho trentacinque anni e, finalmente, sono riuscita ad aprire il mio negozio di informatica dove vendo di tutto: dagli accessori per computer ai videogiochi per dispositivi elettronici. Sono molto felice perché questo era un sogno che coltivavo da sempre. Tuttavia, è successa una cosa che mi ha un po' lasciata con l'amaro in bocca. Ho una sorella un po' più grande che ha tre figli: i miei nipotini Mary, Julia e Jack che amo tantissimo. Specifico che la più grande, Mary, ha quattordici anni, quindi potrebbe badare ai suoi fratelli per qualche ora. Da anni, quando lei ha qualche impegno di lavoro o è occupata, bado io a loro e fare la babysitter è sempre molto divertente, anche se, impegnativo. Con la mia nuova attività, tuttavia, non ho più molto tempo libero come avevo prima quando ero dipendente in un negozio e, quindi, quando mia sorella mi chiede se possa rimanere con i bambini e io le dico di no, storce il naso».

Ma non è finita qui: «Dato che sono la padrona del negozio, posso andarci quando mi è più comodo, non ho un orario fisso e la lite con mia sorella riguarda proprio questo.

I commenti social

Tanti utenti si sono ritrovati nell racconto della zia delusa. Ad esempio, qualcuno ha scritto: «Quando ci sono i figli di mezzo, anche l'amore tra sorelle passa in secondo piano, purtroppo...», «Tua sorella avrebbe dovuto mettersi nei tuoi panni e non essere così egoista» oppure ancora «Tua sorella oltre a non averti dato valore, ha anche "sputato nel piatto dove ha mangiato", dato che hai badato ai tuoi nipoti per anni».

