«Non ho chiamato mio figlio come me, mio papà e mio nonno. Non ho rispettato la tradizione e ora sono tutti arrabbiati con me»

Quando sta per nascere un bambino, i futuri genitori sono presi da tutti i preparativi del caso: carrozzina, cameretta, culla, fasciatoio. Ma non bisogna dimenticare l'importanza della scelta del nome, il primo fattore che definisce una persona. Un utente ha raccontato su Reddit la sua storia spiegando che ha deciso di non rispettare la tradizione di famiglia e, quindi, di non chiamare il suo primogenito come lui, il papà e il nonno.

La storia

Il protagonista della storia di Reddit ha scritto: «La mia famiglia ha una tradizione che risale a sei generazioni fa e che prevede che primogenito maschio si chiami "William". Mio padre e io ci chiamiamo così ma usiamo il nostro secondo nome per evitare confusione, mentre mio nonno è conosciuto come Bill. Non è che questo nome non mi piace ma, da ragazzino, sono sempre stato deriso perché mi chiamavo come mio papà e come mio nonno e, sinceramente, non voglio che a mio figlio tocchi lo stesso. Quindi, io e mia moglie abbiamo deciso di chiamarlo Ezra, nome che ci è sempre piaciuto e come secondo, lo abbiamo chiamato William. Comunque, quest'ultimo continua a portare avanti la tradizione di famiglia, quindi, non capisco proprio il motivo per cui tutti si siano arrabbiati con me dopo aver scoperto il nome di Ezra.

Mamma partorisce al supermercato: «Ero andata a comprare le crocchette per il gatto... i commessi sono stati degli angeli»

I commenti social

La storia di Reddit ha riscosso molto successo tra gli utenti social che hanno commentato in tantissimi. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Che tradizione stramba, non chiamerei mai mio figlio con un nome che decidono altri. Hai fatto bene a chiamarlo come meglio piaceva a te» oppure ancora «Anche la mia famiglia ha questa tradizione che io, personalmente, trovo assurda e, infatti, come te, ho chiamato mia figlia con il nome scelto da me».

