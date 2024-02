«Voglio sposare la mia fidanzata (solo sulla carta) per non arruolarmi. Lei si rifiuta: desidera un matrimonio d'amore e non di convenienza»

di Redazione web

San Valentino è il giorno degli innamorati e, teoricamente, ogni coppia punta a realizzare il proprio sogno d’amore, ovvero, sposarsi e unirsi in matrimonio. Peccato, però, che non tutti la pensino così: che visione retrograda le nozze d’amore… meglio quelle combinate che possono tornare utili a entrambi i partner! Insomma, una specie di contratto e nel business l’amore non c’entra nulla.

Così, un ragazzo ha spiegato su Reddit la situazione in cui si trova ed era davvero convinto di avere fornito alla sua ragazza una soluzione geniale e un'offerta davvero importante: sposarsi per evitare di arruolarsi nell'esercito, qualora dovessere andare in visita in Myanmar, Paese di origine di lei.

La ragazza, ovviamente, ha rifiutato l'improbabile proposta di matrimonio anche perché i due sono una coppia solamente da due mesi. La maggior parte degli utenti che hanno letto la storia, si sono schierati dalla parte della ragazza.

La storia

Un ragazzo ha raccontato la sua situazione in un post che ha pubblicato su Reddit e ha spiegato: «La mia ragazza è originaria del Myanmar, mentre, io sono europeo. Stiamo insieme da soli 2 mesi che sono stati molto intensi: abbiamo litigato tanto ma abbiamo vissuto anche momenti indimenticabili. Recentemente, il governo del Myanmar ha annunciato che tutti gli uomini e le donne non sposati di età inferiore ai 35 anni dovranno arruolarsi nell'esercito per un minimo di 3 anni. Io non voglio assolutamente farlo e, quindi, ho proposto alla mia ragazza una soluzione che potrebbe essere comoda per entrambi.

«Ho chiesto alla mia damigella d'onore di cambiare il colore della sua pelle per il matrimonio e adesso lei non vuole più venire»

I commenti social

Il post Reddit pubblicato dal fidanzato ha suscitato l'indignazione della maggior parte degli utenti che utilizzano il social e qualcuno ha scritto: «Ma come puoi chiedere una cosa del genere dopo due mesi di relazione? E, poi, scusa puoi anche non visitarlo il Paese della tua ragazza, almeno fino a quando non avrete consolidato il vostro rapporto» oppure «Sei fortunato che lei ti abbia dato una risposta, io ti avrei piantato subito».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Febbraio 2024, 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA