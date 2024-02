«Ho invitato un'amica a casa, ma mi ha svuotato mezzo frigo. Le ho chiesto di pagarmi e mi ha dato della str***a»

di Redazione web

Tra amici ci si aiuta e ci si supporta sempre nella vita e questo sostegno può esserci nelle situazioni positive e, soprattutto, in quelle negative, infatti, è proprio nel momento del bisogno che si riconoscono i veri amici. Una ragazza, quindi, ha spiegato su Reddit di avere ospitato due amiche a casa sua perché nella loro abitazione stavano facendo dei lavori. Peccato, però, che il soggiorno non si sia rivelato affatto piacevole, almeno non per la padrona di casa che si è vista svaligiare il frigo e, purtroppo, anche l'armadietto degli alcolici. Ecco che cos'è successo.

La storia

La protagonista della storia si è sfogata su Reddit pubblicando il seguente post: «Una mia amica dell'università mi ha chiesto se l'avessi potuta ospitare qualche giorno a casa mia, dato che, da lei stavano facendo dei lavori alle tubature. Le ho detto che non c'era alcun problema e, quindi, è venuta un paio di giorni fa e ha portato anche sua sorella che comunque conosco, perciò non mi è dispiaciuto. Una sera, io e la mia amica siamo uscite a cena ma la sorella non ha voluto venire con noi e ha preferito rimanere a casa. Quando siamo tornate e sono andata in cucina a prendere un bicchiere di acqua, ho scoperto che in frigo mancavano due bottigliette di alcolici e quelle che c'erano nel mobiletto delle bottiglie erano a metà. Inizialmente, non ci ho fatto molto caso perché io invito spesso amici a casa per gli aperitivi e, quindi, ho pensato che forse non mi ero resa conto di avere usato tutto quell'alcol.

Tuttavia, i giorni passavano e ho notato che le mie due ospiti non si facevano alcun ritegno ad aprire il frigo e consumare ciò che c'era dentro, tutto senza chiedere.

«Ho fatto match con la mia collega su due app di incontri. Siamo usciti e mi piace, ma non vorrei che al lavoro diventasse un problema»

I commenti social

La storia comparsa su Reddit ha riscosso molto successo tra gli utenti social che hanno commentato davvero in tanti. Qualcuno ha scritto: «Sono d'accordo con te... anche io avrei chiesto una cifra simbolica per il disturbo e comunque anche per il fatto che abbiano mangiato tutto il tuo cibo» oppure ancora «Non riesco proprio a capire la tua amica che, conoscendo la situazione della sorella, l'ha comunque lasciata sola in casa».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Febbraio 2024, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA