Regina Elisabetta, la passione per il piatto popolare take away: ecco cosa mangiava (davvero)

di Serena De Santis

Si pensa che i reali mangino sempre piatti raffinati e cucinati dai migliori cuochi al mondo, ma non è sempre così. O, per lo meno, non sempre i nobili approfittano di questa fortuna. A confermarlo è proprio l'ex regina d'Inghilterra Elisabetta II, la quale nascondeva un segreto che soltanto pochi prescelti conoscevano.

Dal suo amore per le aringhe affumicate ai dolci, in tanti conoscono gli "sgarri" dell'ex regina, ma alcuni di questi si avvicinavano molto ai gusti del suo popolo. Secondo un'indiscrezione del Mirror, infatti, Elisabetta II amava un piatto davvero molto particolare e che mangiava soltanto quando andava in Scozia.

La sua passione per i fast food

La regina Elisabetta II ha avuto a disposizione i cuochi migliori, che sono sempre stati pronti a prepararle dei pasti eccellenti. Ma sua altezza reale quando andava in Scozia, nel suo amato rifugio a Balmoral, voleva mangiare solo una cosa: fish and chips. È conosciuto per essere il piatto tradizionale della Gran Bretagna e, a quanto pare, l'ex regina d'Inghilterra ne andava ghiotta.

Ma non solo, perché secondo la rivista Hello la mamma di re Carlo avrebbe assaggiato anche un kebab nella sua vita. Secondo l'indiscrezione, infatti, una parte degli ordini voluti dalla regina veniva fatta a Krazy Kebabs, un locale molto rinomato in Inghilerra per la qualità dei kebab. «Pensavo che il cibo fosse per un servitore - ha raccontato un fattorino del ristorante al giornale -, ma quando sono arrivato all'ingresso un maggiordomo lo ha preso e ha detto che era per la regina. Spero che le sia piaciuto: siamo conosciuti per i migliori kebab del Norfolk».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 16:11

