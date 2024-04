La Regina Elisabetta amava il cibo take away: «Non ne poteva fare a meno». Quali erano i sui piatti preferiti

di Cecilia Legardi

La Regina Elisabetta amava il cibo da asporto, malgrado potesse permettersi i piatti più prelibati dell'alta cucina. Una persona molto vicina alla famiglia reale rivela che l'ex monarca si concedeva spesso il take away quando si trovava in Scozia e, incredibilmente, il cibo da asporto sembra essere un punto debole per tutta la famiglia.

Cosa mangiano i reali d'Inghilterra

Elisabetta II ha regnato per quasi 71 anni, dal 6 febbraio 1952 all'8 settembre 2022. Nei periodi trascorsi a Balmoral, in Scozia, si concedeva spesso il cibo da asporto, in particolare fish and chips e kebab. Inviava un cameriere a prendere i pasti. Il fattorino ha recentemente confessato: «Pensavo che il cibo fosse per un servitore. Ma quando sono arrivato all'ingresso un maggiordomo lo ha preso e ha detto che era per la Regina. Spero che le sia piaciuto: siamo conosciuti per i migliori kebab del Norfolk». Anche la regina Camilla è innamorata del fish and chips, mentre Re Carlo ha da sempre un punto debole: la pizza. Il principe William ama il take away, soprattutto quello offerto dalla catena di fast food Nando's. Durante il documentario della BBC andato in onda a maggio 2020 intitolato "Football , Prince William and Our Mental Health", lo sposo di Kate Middleton ha detto: «Tutti amano un Nando's», prima di aggiungere che era da un po' che non ordinava un hamburger. Ha aggiunto scherzosamente che «il poliziotto che è con me oggi è quello che mi procura sempre i Nando». Invece, la principessa Kate ama il curry, che a William non piace perché non apprezza i cibi piccanti.

