«Harry tornerà in Inghilterra per dire addio alla famiglia reale. Ecco la goccia che ha fatto traboccare il vaso»

Nell'estate del 2023 Harry e Meghan si sono trasferiti in California, allontanandosi dalla famiglia reale del Regno Unito. I due sembrerebbero aver preso residenza fissa negli Stati Uniti ed ora, secondo un esperto, la coppia tornerà in Inghilterra per dire definitivamente addio a Re Carlo e al fratello William. Intanto Kate Middleton è impegnata nel compleanno del figlio.

Harry e l'addio alla famiglia reale

Il principe Harry rientrerà a Londra l'8 maggio, forse senza la moglie Meghan, per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games. Secondo alcuni biografi, il duca di Sussex sta per intraprendere questo viaggio per chiudere i rapporti con la famiglia reale. L'autore Tom Quinn ha dichiarato che Harry aveva già raggiunto il punto di rottura con la Corona e i suoi familiari quando è stato imposto a lui e alla moglie di abbandonare il Frogmore Cottage: la richiesta del padre Carlo di lasciare quella residenza fu la goccia che fece traboccare il vaso.

In realtà non si sa ancora se la visita di maggio del Duca agli Invictus Games presso la Cattedrale di St. Paul includerà un incontro col fratello William. Secondo Kinsey Schofield, il principe William potrebbe non essere disposto a confrontarsi con Harry perché è concentrato sui problemi di salute di Kate Middleton e del padre Carlo. La personalità esuberante di Harry, che dagli USA ha parlato del cancro di Re Carlo e non ha mai mantenuto particolare privacy sulle informazioni riguardanti la famiglia reale, rende più ostile William alla riconciliazione, il quale è, al contrario, impegnato a sostenere Kate nella sua battaglia contro il cancro e vorrebbe maggiore riservatezza.

Il compleanno del principe

Intanto, il 23 aprile, il principino Louis (terzo e ultimo figlio di Kate e William) compirà 6 anni. I festeggiamenti dei compleanni sono sempre seguiti da una foto pubblicata sui social e scattata dalla mamma, ma questa volta Kate sta affrontando un dilemma. La Principessa, in occasione della festa della mamma, aveva postato un'immagine ritoccata ed era stata severamente criticata per questo.

