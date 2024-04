Liz Truss: «La frase della regina Elisabetta prima di morire rimarrà scolpita nella memoria: "Pace yourself"»

di Cristina Siciliano

Liz Truss, ex premier britannica, vicinissima a Boris Johnson, è una politica e una donna che ha fatto sempre sentire chiara la sua voce. Nelle ultime ore ha rivelato alcuni retroscena inediti del celebre incontro, il 6 settembre 2022, con la regina Elisabetta (prima che morisse due giorni dopo) a Balmoral in Scozia.

Liz Truss in occasione della presentazione del suo libro, Ten years to save the West, che uscirà nella prossima settimana, ha parlato del suo ultimo incontro con la regina Elisabetta, allora fragile e pallida ma sempre con il sorriso sulle labbra.

«Pace yourself». Queste le parole celebri che Liz Truss ha ancora impresse nel cuore.

Le parole di Liz Truss

«Ricordo che trascorremmo circa 20 minuti parlando di politica - ha spiegato Liz Truss in un'intervista al Sun -.

Chi è Liz Truss

Liz Truss, ex premier degli esteri britannica, è rimasta alla guida del partito conservatore inglese per poco più di un mese, cioè 45 giorni: è stato il mandato più breve dei primi ministri nella storia del Regno Unito. Nata a Oxford, l'ex premier, 48 anni, è figlia di un professore e di un’infermiera, che lei stessa ha più volte definito «a sinistra del partito Laburista». Attiva in politica sin da giovane e conservatrice da sempre, Truss ha rappresentato l'ala neoliberista del partito.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 10:25

