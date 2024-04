Kate come sta, il piano per ristrutturare una casa vicino ad Adelaide Cottage: «Vitale per la convalescenza e il suo benessere»

di Redazione web

Kate Middleton continua la sua convalescenza nell'Adelaide Cottage a Windsor dove trascorre le giornate accanto al marito, il principe William, e ai tre figli, i principi George, Charlotte e Louis. Ma per continuare il suo piano di cure sembra che la coppia stia pensando di adibire una piccola dependance accanto alla loro casa in un rifugio dove la principessa potrà sottoporsi ai trattamenti necessari.

La dependance

Secondo quanto riporta il Daily Mirror sembra che la coppia stia contemplando la ristrutturazione e l'ampliamento di una poco conosciuta dependance in mattoni rossi adiacente alla loro residenza Adelaide Cottage a Windsor. La famiglia, che si è trasferita nella tenuta del Berkshire verso la fine dell'estate 2022, attualmente divide il proprio tempo tra il cottage con quattro camere da letto e il loro amato rifugio di Anmer Hall nella tenuta di Sandringham. Sebbene Adelaide Cottage offra una posizione ideale grazie alla sua vicinanza alla Lambrook School, frequentata dal principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, sembra che la famiglia sta valutando l'idea di espandere una dependance per assistere la principessa nel recupero. Tuttavia, questa decisione non è priva di sfide, poiché il Principe di Galles è «consapevole del controllo pubblico» riguardo alle spese reali e sta adottando un approccio cauto nel finanziare personalmente i costi.

Le indiscrezioni

«Nessuno sa che accanto all'Adelaide Cottage c'è una dependance piuttosto spaziosa in mattoni rossi che non viene utilizzata – ha detto un insider –. Attualmente è abitabile e necessita di estesi lavori di ristrutturazione se dovesse essere utilizzata. Da tempo sono in corso discussioni sull'utilizzo della proprietà, ma si tratta solo di trovare il momento giusto per dare il via al progetto». Il bisogno di spazio è più di un lusso.

L'Adelaide Cottage



L'Adelaide Cottage, nascosto nel parco reale privato di 655 acri della Crown Estate, fu originariamente costruito nel 1831 come santuario per la moglie del re Guglielmo IV, la regina Adelaide. Il cottage è stato sottoposto a importanti lavori di ristrutturazione nel 2015 e vanta un arredamento davvero opulento. Si dice che il soffitto della camera da letto principale sia ornato con delfini dorati e ornamenti in corda.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 10:06

