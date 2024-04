Kate e lo "smacco" alla Regina: «Ha infranto la regola numero uno». Quali erano i cibi preferiti di Elisabetta II

di Redazione Web

Non un vero e proprio smacco quello di Kate Middleton alla defunta Regina Elisabetta II, ma una libertà che si è voluta concedere (e ha voluto concedere ai propri figli) in un momento delicato della sua vita, in cui sta combattendo contro un tumore. Malattia annunciata in un toccante video-messaggio solo lo scorso mese, dopo le illazioni di alcuni tabloid e cittadini che avevano speculato sui suoi problemi di salute.

La rivelazione

La Principessa del Galles ha deciso di andare contro i consigli che la Regina Elisabetta II le ha dato e che lei stessa ha seguito per tutta la vita, dopo l'emozionante conversazione avuta con una giovane fan, scrive il Mirror. Kate Middleton, che attualmente si sta sottoponendo a un trattamento di chemioterapia, aveva già parlato di uno dei suoi cibi preferiti durante un'uscita ufficiale al Great Ormand Street Hospital nel 2018.

Parlando con Rafael Chana, un bambino di quattro anni, la futura regina ha scoperto che il piccolo amava le olive. A quel punto, aveva deciso di lasciarsi andare, raccontando di avere la sua stessa passione per i piccoli frutti verdi, noti per contenere potenti antiossidanti. Durante il loro scambio di battute, Kate, che si è ritirata dagli impegni reali in seguito alla recente diagnosi di cancro, aveva ammesso che anche lei mangiava «tantissime olive da piccola».

A intervenire era stata anche l'esperta dei reali Rebecca English scrivendo su X: «La Duchessa di Cambridge [ora Principessa del Galles] ha rivelato che sua figlia, la Principessa Charlotte, ama le olive e incoraggia sia lei che il Principe George a cucinare con lei».

La regola numero uno della Regina

Sebbene in molti siano stati deliziati da questa rara sbirciatina nella cucina di Kate Middleton, questa candida ammissione andava in realtà contro la rigida regola d'oro della Regina. Elisabetta II, infatti, non voleva che emergessero le preferenze per i suoi cibi preferiti. Il motivo? Sapeva che glieli avrebbero serviti ad ogni occasione, rovinando così l'esclusività e il piacere di mangiarlo.

I piatti preferiti di Elisabetta II

Anche se la defunta regina preferiva mantenere un alone di mistero sui suoi piatti preferiti, alcune delle sue preferenze erano poi venute alla luce. Un articolo del 2022 della rivista Food&Wine aveva rivelato che aveva una predilezione per i delicati panini con salmone affumicato e crema di formaggio, per gli hamburger di cervo e per la torta di biscotti al cioccolato. Pare inoltre che avesse un debole per i cocktail rinfrescanti a base di gin e Dubonnet.

