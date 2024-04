Kate, il fratello James compie 37 anni: «Il mio cane mi ha salvato dalla depressione». I debiti della famiglia Middleton

di Cristina Siciliano

«Abbinare berretto per festeggiare il mio compleanno. Circondato da famiglia, amici e ovviamente dai miei cani». Sono queste le parole che il fratello minore di Kate Middleton, James, ha scritto sul suo profilo Instagram in occasione del suo compleanno. Uno scatto tenerissimo che ritrae James insieme a suo figlio Inigo, al quale però ha coperto il viso con un cuore. Il fratello di Kate in passato non ha mai fatto segreto di aver sofferto di una forte depressione, né di combattere ancora con i fantasmi del passato.

Lunedì 15 aprile si trova a "festeggiare" il compleanno in uno dei momenti più difficili per la sua famiglia: i genitori Carole e Micheal avrebbero debiti alti, rivela il The Mirror, e la sorella Kate sta lottando contro il tumore.

Chi è James Middleton

James Middleton ha sempre parlato della sua depressione con delicatezza.

Lo scorso ottobre la moglie Alizée Thevenet ha dato alla luce il loro primo figlio, Inigo, e il prossimo settembre uscirà la sua prima biografia: "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life". Il libro racconta proprio di come il cane morto lo abbia salvato dalla depressione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA