Pappagalli svelano il tradimento della moglie: «Non c'è, vieni». Il marito li chiama a testimoniare nella causa di divorzio

I tradimenti alla fine vengono sempre a galla, talvolta in modi inimmaginabili. Un uomo in Turchia ha scoperto che la moglie aveva una relazione extraconiugale grazie all'aiuto dei suoi pappagalli. Come si sa questi animali hanno il vizio di ripetere molte delle frasi che vengono dette e a causa "loro" i due coniugi sono finiti in tribunale. I due pappagalli sono stati inoltre citati in giudizio come testimoni. Il caso è diventato virale sui social.

La storia

L'uomo tornando a casa sentì ripetere dai suoi pappagalli la frase: «Mio marito non c'è vieni». Lui unì subito i punti e capì che sua moglie stava approfittando delle ore in cui lui non era a casa per avvisare il suo amante. Grazie al loro "intervento" ha chiesto il divorzio a sua moglie.

Aldatıldığını “kocam evde yok gel” diye tekrarlayan papağanları sayesinde öğrenen müvekkilin davasında tanık dinletmeye gidiyoruz pic.twitter.com/MH8NBmz6Z2 — Av. Ted Buckland (@cubbeliveofkeli) March 25, 2024

Il processo

Nel processo, un ruolo importante lo avranno i testimoni: i pappagalli, che sono stati chiamati in giudizio per testimoniare in favore dell'uomo.

