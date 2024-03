«Chi tradisce la compagna con l'amante fa sempre la stessa mossa»: la rivelazione dell'investigatore privato

di Redazione web

L'investigatore privato Ray Ranno, originario del Connecticut, Stati Uniti, è stato ospite del podcast "Locked In" di Ian Bick al quale ha raccontato i segreti del suo mestiere. Durante la sua intervista, il professionista ha fatto sapere che il 40% del suo lavoro consiste nello smascherare partner infedeli e traditori e di portare le prove della loro infedeltà. Inoltre, Ray ha anche raccontato una storia davvero incredibile legata a un "caso" che gli era stato commissionato.

L'intervista

Ray Ranno, nella sua intervista a Locked In, ha spiegato: «Se un ragazzo che sta tradendo la compagna desidera recarsi dall'amante, quasi sicuramente vorrà avere un'auto pulita. Proprio per questo, quando seguo qualcuno e vedo che quest'ultimo si reca a un autolavaggio, sono quasi già certo di quello che scoprirò. È incredibile come i partner infedeli facciano sempre la stessa mossa. Nel mio lavoro ci vuole moltissima discrezione, devo sempre fare attenzione a non dare nell'occhio. Sistemo i miei strumenti in modo che non si vedano, fingo di prendere un caffè, ad esempio, e nel frattempo filmo tutto».

Poi, Ray ha raccontato un storia davvero incredibile: «Un giorno mi ha contattato un signore che mi aveva chiesto aiuto per rintracciare la moglie che dall'Africa era venuta negli Stati Uniti con i figli. Mi ha detto che avrebbe voluto parlarle per la custodia dei figli. Io, in quel momento, ero oberato di lavoro e quindi rifiutai l'incarico ma due settimane più tardi mi ha richiamato per chiedermi di scoprire dove andassero a scuola i suoi figli e dove lavorasse sua moglie. Mi è sembrato tutto molto sospetto».

L'epilogo della storia

Quindi, Ray Ranno ha concluso dicendo: «Io ho raccolto informazioni sulla moglie e i figli dell'uomo ma a lui non ho comunicato nulla.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 22:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA