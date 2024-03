Ragazzo entra con l'amante per comprare la pillola del giorno dopo: la dipendente capisce tutto e avverte la fidanzata

di Redazione Web

Tradire il proprio partner è un gesto che, al di là delle circostanze più o meno gravi, viene visto in maniera profondamente negativa e questo giudizio si riflette immediatamente sulla persona che ne è stata artefice. Senza nemmeno rendersene conto, quando si viene a sapere di una situazione simile si finisce per immedesimarsi in chi ha subito il tradimento e sembra quasi di sentirne il taglio pungente, la sofferenza che ne deriva.

Forse è per questo che per tanti è inevitabile correre in aiuto di colui o colei che è stato tradito, tanto da spingersi a immischiarsi in situazioni che di fatto non ci riguardano e ricorrere a una pratica che solitamente è vista con altrettanto disapprovazione: fare la spia. Questo è stato il caso di un'impiegata in un centro commerciale, Millie, che si è trovata a sentire la conversazione di un cliente in compagnia dell'amante e in cerca della pillola del giorno dopo, e ha deciso di fare qualcosa per trovare la fidanzata dell'uomo e avvertirla.

La "denuncia" sui social

Millie ha assistito a una scena che le ha fatto storcere il naso, durante il suo turno al lavoro, così appena le è stato possibile ha registrato un video e lo ha pubblicato sul suo account TikTok.

Nel breve video registrato da Millie con l'intento di avvertire la donna tradita è possibile leggere: «Se sei di Arlington, Texas, e il tuo nome è Lesly... sappi che il tuo lui è venuto da Walmart con "l'altra" per comprare il piano B mentre tu al momento stai lavorando». Poi, nella didascalia, commenta amaramente: «Ragazzi, viviamo in un mondo davvero crudele». Il contenuto è diventato presto virale e ha raccolto quasi 2 milioni di visualizzazioni e migliaia di risposte. Tanti utenti hanno espresso la loro solidarietà nei confronti di "Lesly", alcuni a parole e la maggior parte scrivendo la propria posizione in quel momento per fare in modo che il contenuto potesse raggiungere la diretta interessata attraverso il grande numero di interazioni.

