Compra hamburger e patatine al fast food e scopre una scritta choc nella confezione: «Disgustoso»

Un ragazzo apre il suo contenitore di patatine fritte da poco acquistato al fast food vicino casa e trova una bizzarra scritta. Su Reddit racconta la faccenda e un altro acquirente risponde: «Io ci ho trovato un pene».

La scritta choc tra le patatine fritte

Questo cliente americano di food take away è sconvolto quando nota che sul fondo della scatola delle sue patatine c'è una scritta a biro che dice «Gesù ti salva! Guardalo, lui è la strada giusta!». Su Reddit l'acquirente posta una fotografia della scatola e racconta: «Ho comprato le patatine fritte al mio negozio locale qualche volta a settimana negli ultimi tempi. Qualcuno ha deciso che ho bisogno di essere salvato? Inoltre, non mettete il mio cibo sull'inchiostro, per favore!», sperando che la sua lamentela arrivi al responsabile. Un utente risponde: «Una volta io ho trovato un pene disegnato sulla mia scatola per l'hamburger. E me lo ero scordato fino ad adesso», aggiudicandosi il commento più strano dell'intera chat, mentre altri scherzano: «Non profanare le patatine!» o anocra, «Gesù mi ama, lo so, perchè la scatola di patatine me lo dice».

Una pioggia di commenti negativi

Ci sono varie persone che non hanno apprezzato il contatto tra cibo e inchiostro disgustoso tanto da dire che «lo avrei riportato indietro. Non mi sarei fidato, è disgustoso». «Sarei tornato indietro mostrandogli la scritta e gli avrei detto che mi avevano perso come cliente - dice un altro - Sicuramente ci sono tanti altri fast and food che vendono patatine nella zona, no?» Più in basso un altro commento recita: «Io mi lamenterei con l'azienda per diversi motivi: uno è che hanno contaminato il mio cibo, l'altro è che questo non è assolutamente un gesto professionale e non dovrebbe essere permesso». Qualcuno avanza l'idea che si tratti di una scatola In-N-Out Burger, ovvero la catena di fast food che scrive messaggi attorno a ognuna delle sue confezioni, per augurare un buon pasto. Ma a questo punto interviene un altro utente spiegando che nei conteniitori di In-N-Out, i messagi vengono impressi al di fuori dei contenitori e con un tipo di inchiostro sicuro per gli aimenti. «Io sono cristiano - conclude infine un utente - ma la frase è sbagliata perchè non è amore contaminare il cibo. Le loro intenzioni erano buone, ma le hanno perseguite nel modo sbagliato».

