«Mia moglie ha lasciato nostro figlio di un anno solo in casa per andare a correre: voleva provare le scarpe nuove»

La condizione di neo mamma può essere una fase difficile da affrontare - o quanto meno genstire - nella vita di una donna. Trovare il tempo da dedicare a se stesse, soprattutto in assenza di aiuto esterno, può rivelarsi un'impresa. Anche quando si tratta del proprio benessere, conciliare le esigenze del bambino con quelle personali può sembrare una missione impossibile.

Spinta da queste difficoltà, una neo mamma ha deciso di lasciare suo figlio di un anno a casa da solo durante il pisolino pomeridiano e stfruttare quel tempo per andare a fare jogging attorno all'isolato. Un'idea che non è piaciuta al marito e papà del bambino, che è tornato a casa giusto in tempo per vederla fare ritorno e chiederle spiegazioni sull'accaduto. La scelta della donna è stata ampiamente criticata dagli utenti di Reddit, ai quali il marito si è rivolto in cerca di consigli, ma l'epilogo della storia si è rivelato essere più costruttivo del previsto.

Il bambino lasciato solo

Il papà ha raccontato che al suo ritorno dal lavoro ha trovato il figlio da solo in casa, mentre la moglie stava rientrando dalla corsa. «Quando le ho chiesto spiegazioni, si è messa sulla difensiva», ha scritto l'uomo, aggiungendo che la moglie ha paragonato la sua corsa allo stare in giardino mentre il bambino dorme. Una similitudine che non ha convinto il marito, preoccupato per la sicurezza del figlio. In un aggiornamento al suo post originale, il padre ha aggiunto che possiedono una carrozzina da corsa e un tapis roulant in casa, quindi la moglie aveva altre opzioni oltre a lasciare il figlio da solo.

Il dibattito

La comunità di Reddit ha risposto senza mezzi termini, con molti utenti che hanno condannato l'azione della madre come irresponsabile. «Se la mia dolce metà avesse fatto questo, non so se potrei fidarmi di nuovo di lei», ha commentato un utente, evidenziando il rischio di potenziali conseguenze legali se i vicini avessero notato e chiamato le autorità.

La salute mentale

Il padre ha concluso sottolineando l'importanza della salute mentale e la necessità di supporto per i genitori che cercano di bilanciare le responsabilità familiari con il tempo per sé. Ha promesso di assicurarsi che simili incidenti non si ripetano, fornendo alla moglie ampie opportunità di prendersi cura di sé in modo sicuro.

