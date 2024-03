«Mia mamma mi ha abbandonata quando ero una bambina: 11 anni dopo le ho rovinato la festa di fidanzamento col nuovo compagno»

di Redazione web

Il periodo della preadolescenza (e dell'adolescenza vera e propria) è uno dei momenti più delicati e, a volte, critici nella vita di una persona. Spesso, capita che i figli e i genitori non siano d'accordo su molti argomenti e, in più, le separazioni dei genitori non aiutano per nulla. Uan ragazza ha deciso di raccontare su Reddit la sua relazione con la mamma e il motivo per cui sia stata cacciata il giorno della festa del suo fidanzamento con il nuovo compagno.

La storia

«Io e mia mamma non abbiamo mai avuto un bel rapporto», inizia il post. «I miei genitori si sono separati quando ero ancora una bambina (ora, ho ventidue anni) e in un momento di rabbia le ho detto che la odiavo e che sarei voluta andare a vivere da mio padre. Lei, nonostante abbia pianto molto, mi ha presa alla lettera e ha ceduto la completa custodia a mio papà, con il quale sono cresciuta. A scuola non andavo per niente bene e, durante l'adolescenza, ne ho combinate di tutti i colori. Ero ribelle ma tutto nasceva dalla rabbia che nutrivo nei confronti di mia mamma che mi ha abbandonata senza starmi vicino quando avrei avuto più bisogno di lei. Proprio mentre stavo per trovare il coraggio per scusarmi per tutto ciò che avevo fatto, mia madre mi ha presentato il suo nuovo compagno e io non mi sono più sentita di chiederle scusa.

I commenti social

In tantissimi hanno commentato il post pubblicato dalla ventiduenne acciata dalla festa di fidanzamento della mamma. Soprattutto per spingerla a rivalutare il suo rapporto con lei: «So che è difficile ma, secondo me, per vivere bene, dovresti cercare di riporre l'ascia di guerra e parlare con tua mamma». Oppure ancora: «Cerca di capire che anche i genitori possono sbagliare ma che, comunque, non vale la pena perderli».

