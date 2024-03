«La mia migliore amica ha scelto un nome orribile per la sua prima figlia, tutti lo pensano. Io gliel'ho detto e ora non mi parla più»

di Redazione web

Quando una mamma e un papà stringono tra le braccia il loro primo bambino è un'emozione grande e indescrivibile. A volte, però, può capitare che questo momento idilliaco venga rovinato da persone che fanno affermazioni non richieste e fuori luogo. È proprio ciò che ha fatto la protagonista della storia che è comparsa su Reddit: ha detto alla sua migliore amica che il nome dato alla sua bambina appena nata non era bello.

La storia

«Io e la mia migliore amica ci conosciamo da tantissimo tempo, fin da quando eravamo bambine. Ci siamo sempre state l'una per l'altra e insieme abbiamo condiviso i momenti più belli delle nostre vite. Due settimane fa, è nata la sua prima figlia (che ha chiamato Ghiuliyette (pronunciato Giulietta) e Mahriya, come secondo nome) e io, quando sono andata a trovarla in ospedale, le ho detto che il nome era francamente orribile. So che magari sono stata inopportuna ma l'ho detto scherzando e noi siamo solite prenderci in giro "affettuosamente".

«Invio denaro ai miei genitori ogni mese per aiutarli ma ho ridotto la cifra dopo che ho scoperto cosa facevano. Sono sconvolta»

I commenti social

Tantissimi sono stati i commenti al post. Qualcuno ha scritto: «Sei stata indelicata, una mamma, specie dopo il parto, dovrebbe essere coccolata e ascoltata, non giudicata». Oppure ancora: «Se fossi stata la tua amica, mi sarei offesa anche io... Non l'hai fatto intenzionalmente ma, cerca di spiegarle che hai capito di avere sbagliato».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA