«Io e il mio fidanzato ci sposiamo, mia suocera fa bodyshaming nei nostri confronti: è cattiva»

di Redazione web

Il periodo che precede il matrimonio, è sempre molto stressante per gli sposi che devono vedersela con tutti i preparativi e i dettagli per far sì che il loro "giorno speciale" sia perfetto. Ovviamente, la scelta e la prima prova degli abiti avviene mesi prima delle nozze e, quindi, si spera che per la giornata del fatidico sì, i vestiti calzino ancora a pennello. Tuttavia, c'è anche chi non capisce o non ha tatto nel ricordare agli sposi che dovrebbero mantenersi in forma in vista del matrimonio ed è proprio il caso della protagonista della storia comparsa su Reddit che racconta che la suocera fa bodyshaming.

La storia

La ragazza che ha raccontato la sua situazione su Reddit ha scritto: «Io e il mio fidanzato ci sposeremo a breve e siamo molto felici ma, spesso, il nostro entusiasmo è del tutto smorzato da mia suocera. Così, è successo anche questa mattina. È venuta a casa nostra senza avvisare e ha trovato i cartoni della pizza di ieri sera sul tavolo. Quindi ha detto: "Vedo che vi state preparando bene per il matrimonio, se continuate a mangiare così non entrerete nei vestiti". Mi sono morsa la lingua perché l’avrei mandata a quel paese e sbattuta fuori di casa.

I commenti social

Gli utenti di Reddit che hanno commentato il post della futura sposa sono stati davvero tantissimi. Qualcuno ha scritto: «Poverina, per essere così acida deve avere avuto una vita davvero difficile. Lasciala stare, sta cercando di rovinarvi la felicità solo perché invidiosa» oppure ancora «Mi chiedo come possa una madre essere così cattiva nei confronti del figlio e anche della nuora in questo caso».

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Marzo 2024, 19:10

