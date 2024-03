«Mia mamma non sa come vestirsi al mio matrimonio ma l'abito che ha scelto non è adatto alla sua età e mette in ombra il mio da sposa»

di Redazione web

Il giorno del matrimonio dovrebbe essere una delle giornate più belle della vita di una sposa e di uno sposo. Nulla dovrebbe rovinare il clima festoso e idilliaco degli innamorati, tantomeno un vestito. La futura moglie che ha raccontato la sua storia con un post su Reddit non sa proprio come dire alla mamma che il vestito che ha scelto per le sue nozze non le piace. Ha paura di ferirla ma, allo stesso tempo, non sopporta l'idea che lei possa indossare quell'abito che pensa non sia nemmeno adatto alla sua età.

La storia

La protagonista della storia comparsa su Reddit ha scritto: «Tra due mesi mi sposo con il mio fidanzato e sono davvero molto felice. Per quanto riguarda il matrimonio, è quasi tutto pronto, mancano solo gli ultimi dettagli. Uno di questi è il vestito di mia mamma. Non sa bene cosa indossare quel giorno e, nonostante svariate ricerche in diversi atelier e negozi, non le piace nulla. Ieri mi ha chiamata dicendomi che ha ritrovato un mio vecchio abito usato a un ballo del liceo. Non mi va proprio l'idea che voglia indossare quel vestito: primo, perché è molto scollato e non credo proprio che sia adatto alla sua età e, secondo, è ancora molto bello e rischia di mettere in ombra il mio abito.

I commenti social

Tantissimi utenti social hanno commentato il post Reddit della futura sposa che non sa bene come dire alla mamma che il vestito scelto per il suo matrimonio non è proprio adatto alla cerimonia. Qualcuno ha scritto: «Secondo me, dovresti solo essere sincera, senza timori. In fin dei conti è il tuo giorno speciale» oppure ancora «Se tua mamma ti vuole bene, capirà il tuo punto di vista e non farà storie per cambiare vestito».

