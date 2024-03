«Mia moglie è ingrassata, non la trovo più attraente». Il dilemma del marito: mi sento in colpa per questo e non so cosa fare

di Redazione web

L'amore ha varie fasi: all'inizio, la relazione tra due persone dovrebbe essere pressoché idilliaca, fatta di passione, risate e romanticherie. Poi, il rapporto si trasforma ed evolve con il tempo, specie quando si è insieme da molti anni. Un marito sconsolato e dispiaciuto si è rivolto all'esperta dell'amore Bel Mooney, che scrive sulle pagine del Daily Mail, per chiederle un consiglio: dopo 20 anni di matrimonio, non trova più molto attraente la moglie e questo succede perché lei è ingrassata e non farebbe nulla per mantenersi in forma.

Dopo avere letto la lettera, la scrittrice ha dato un prezioso consiglio al protagonista della storia.

La storia

Un marito sconsolato si è rivolto all'esperta dell'amore Bel Mooney che scrive sulle pagine del Daily Mail: «Io e mia moglie stiamo insieme da più di 20 anni e la amo moltissimo. Ma più invecchia, meno sforzo sembra fare per mantenersi in forma. Ha sempre dovuto mettersi a dieta per mantenere il peso forma perché il suo metabolismo lavora più lentamente. Ultimamente, però, è come se si fosse lasciata andare: non fa esercizio fisico e quando le suggerisco di farlo per migliorare la sua salute, ha sempre una lista pronta di scuse. Io ho la fortuna di essere più magro e, quindi, di potermi permettere di allenarmi di meno. Purtroppo, tutti questi fattori mi hanno portato a non provare più quell'attrazione fisica che, invece, c'era prima e mi sento molto in colpa per questo. Io cerco di motivarla e di spronarla perché mi infastidisce il fatto che si stia lasciando andare. Ho provato molte volte a spiegarle che muoversi è importante e anche se sa che ho ragione, non fa nulla».

La risposta di Bel Mooney

Dopo avere letto la lettera del marito sconsolato, Bel Mooney ha risposto: «Ho un'amica che è stata licenziata perché ha osato esprimere l'opinione razionale secondo cui chi è in sovrappeso potrebbe fare qualcosa di più come, ad esempio, allenarsi o mangiare in modo sano.

