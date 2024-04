Sparatoria in una scuola in Finlandia, 12enne apre il fuoco contro tre coetanei: un morto e due feriti

di Redazione Web

C'è stata una sparatoria all'interno di una scuola in Finlandia. La polizia è intervenuta nell'istituto scolastico di Viertola che si trova a Vantaa, la quarta città più grande della Finlandia situata a nord di Helsinki.

Un dodicenne che frequentava la prima media è morto e altri due suoi coetanei sono feriti in modo grave. Anche il sospettato, arrestato dalla polizia, è un minore: ha 12 anni e avrebbe aperto il fuoco contro i compagni. Gli agenti sono stati chiamati sul posto alle 9.08, secondo la polizia di Uusimaa orientale.

Alcuni genitori hanno riferito ai media finlandesi che la sparatoria è avvenuta in classe. La polizia ha reso noto che il sospettato ha provato la fuga dopo aver aperto il fuoco ed è stato arrestato senza opporre resistenza in un quartiere settentrionale di Helsinki, aggiungendo che il giovane aveva con sé un'arma da fuoco che gli è stata sequestrata. Il primo ministro, Petteri Orpo, ha descritto l'accaduto come «sconvolgente», evidenziando che i suoi pensieri sono rivolti alle vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone presenti nella scuola.

L'allarme è partito all'apertura dell'orario scolastico, alle 9:08 ora locale, le 8:08 ora italiana.

La polizia è sul posto, lo riportano diversi media finlandesi.

Le autorità hanno esortato i cittadini a restare lontani dalla scuola e a non aprire le porte delle loro case a sconosciuti.

Martedì 2 Aprile 2024

