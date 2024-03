Roma, sparatoria alla Magliana: ferito gravemente un uomo, aggressori in fuga su una Panda

di Redazione Web

Sparatoria a Roma. Nei pressi di un elettrauto in Via Pian Due Torri 39 - zona Magliana - un uomo è stato colpito da tre colpi di pistola, ed è ora ricoverato in codice rosso al San Camillo. Gli aggressori sarebbero fuggiti su una Fiat Panda.

La sparatoria

Spari in strada, alle 9,30 di questa mattina, in via Pian due Torri. A chiamare i poliziotti, intervenuti sul posto, è stata una donna che, dal suo appartamento, ha sentito i colpi d'arma da fuoco. Affacciatasi alla finestra, ha visto un uomo in strada. La vittima è stata colpita alle gambe.

(Notizia in aggiornamento)

