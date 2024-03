Sparatoria nel Milanese, trentenne ferito da un colpo di pistola al collo: ricoverato in ospedale

di Mario Landi

Un marocchino di circa 30 anni è stato ferito al collo con un colpo di arma da fuoco a Cesate (Milano), in via Dante Alighieri. L'uomo, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano e non sarebbe in pericolo di vita. Resta da chiarire la dinamica della vicenda, al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza e i carabinieri. L’area in cui è avvenuto il fatto è nota per lo spaccio di stupefacenti.

Il ferito era sul ciglio della strada, in via Dante Alighieri, in un'area verde poco distante dal parco delle Groane a Cesate. Sanguinava e aveva un ferita al collo. È così che i soccorritori del 118 lo hanno trovato alle 12. Il nord-africano era stato ferito da un colpo di arma da fuoco al collo. Verrà ascoltato nelle prossime ore dai carabinieri della Compagnia di Rho che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e individuare il responsabile della sparatoria.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 14:57

