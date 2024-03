«Sono un uomo e non vogliono vendermi la pillola del giorno dopo per la mia ragazza, sono allibito»

di Redazione web

Un ragazzo ha espresso tutto il suo dissenso e rammarico in un post pubblicato su Reddit dopo che, in farmacia, non gli hanno voluto vendere la pillola del giorno dopo che, ovviamente, avrebbe dovuto assumere la sua fidanzata. Il giovane protagonista ha spiegato che non gli hanno permesso di acquistare il farmaco perché minorenne e perché con lui non c'era la ragazza. A lui, tutto questo è sembrato alquanto assurdo e anche i tanti utenti (tra cui più di qualche dottore e farmacista) che hanno commentato la vicenda, hanno fatto sapere che gli avrebbero dovuto dare il farmaco che gli serviva.

La vicenda

Il ragazzo che ha pubblicato il post su Reddit, ha scritto: «Sono un ragazzo di 17 anni, lo so che sono minorenne ma la mia ragazza aveva bisogno di me per un farmaco e, quindi, ho deciso di aiutarla. Sono andato in farmacia a comprare la pillola del giorno dopo. Mi hanno risposto: "Non la possiamo vendere a un ragazzo, deve essere presente la ragazza che la deve prendere". Ma che ca*** dicono? La mia fidanzata è chiusa in casa perché non sta bene e non può uscire, per questo ha mandato me. Non penso sia normale questa cosa.

I commenti social

Il post Reddit del protagonista della vicenda ha riscosso molto successo perché, evidentemente, in tanti altri si sono trovati nella sua posizione. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «La pillola del giorno dopo (Ellaone) può essere comprata anche da ragazzi maschi minorenni e senza obbligo di mostrare un documento (sono farmacista)», «È assurdo, quando una persona ha davvero bisogno, sembra che nessuno la voglia aiutare» oppure ancora «Fino al 2020 era obbligatoria la ricetta per le minorenni, ma ora non più. Avrebbero dovuto vendertela».

