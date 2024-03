«Un mio alunno piange sempre, non so più cosa fare», la prof disperata convoca i genitori: non c'è niente che non va

Quando un professore prende a cuore i suoi alunni instaura con loro un rapporto che va oltre al semplice insegnamento di nozioni di matematica o storia. L'insegnante, in alcuni casi, diventa una specie di confidente e per alcuni ragazzi, che magari non parlano con i genitori, avere al loro fianco un adulto di cui si possono fidare è molto importante. Una professoressa ha raccontato la sua storia su Reddit: un suo alunno è molto sensibile e scoppia a piangere per qualsiasi cosa.

L'insegnante ha cercato di parlargli per capire se nascondesse qualche preoccupazione ma il ragazzo non si è lasciato andare a nessuna "confessione". Per questo motivo, la donna ha chiesto consiglio sul social dei profili anonimi.