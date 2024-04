Al funerale del padre in minigonna e calze a rete: i parenti la costringono ad uscire dalla chiesa

di Redazione web

Arriva dalla piattaforma Reddit la notizia dell'abbigliamento inadeguato di una ragazza di 26 anni al funerale del padre. La sorella racconta agli utenti il proprio sconcerto per averla vista presentarsi in minigonna, calze a rete e la maglietta di una band alla cerimonia. Oltre alla perdita di un caro, la famiglia si è trovata ad affrontare un litigio per gli abiti della figlia.

Al funerale vestita con teschi e un trucco pesante

La famiglia voleva che l'ultimo saluto all'uomo rendesse onore alla vita appena conclusa, ma la ragazza si è vestita in stile emo anche per quel giorno: tessuti con la stampa dei teschi e trucco pesante. La sorella ha spiegato che «può vestirsi come vuole, ma le sue scelte particolari diventano un problema in occasione di eventi formali» e afferma che si era presentata in vestiti inadeguati anche al suo matrimonio.

Su Reddit i lettori si scontrano

Raccontando la vicenda su Reddit, la sorella sperava di ottenere un'opinione a riguardo, ma la community si è divisa: c'è chi ritiene fondamentale un abbigliamento consono alla situazione di lutto e chi, invece, crede fermamente nella libertà di indossare ciò che si desidera in ogni contesto. Alcuni commenti hanno giudicato esagerata la reazione della famiglia, mentre un utente concorda con lo sconcerto dei fratelli e precisa che la ragazza avrebbe potuto mantenere il suo stile e presentarsi in abiti più eleganti allo stesso tempo. Un altro lettore aggiunge: «Potresti preferire che si vesta in modo diverso, ma francamente non lo deve a te o a nessun altro».

