Alberto malato di tumore a 31 anni si sposa con la sua Greta in Oncologia: il matrimonio 4 giorni prima della morte

Alberto e Greta hanno coronato il loro sogno d'amore sfidando il destino. Lui, malato terminale a soli 31 anni, non avrebbe lasciato questo mondo senza sposare la donna che ha amato più di tutti. Così, i due hanno organizzato il matrimonio nel reparto di Oncologia al Cro di Aviano. Solo quattro giorni dopo, Alberto Zanchetta è morto.

Il matrimonio organizzato dal Cro

I medici del Cro di Aviano si sono messi in contatto con i funzionari del Comune e in poche ore è stato organizzato il matrimonio. Una cerimonia lampo dove però non mancava niente, nemmeno le fedi, gli amici più stretti, i parenti e i testimoni. A celebrare il matrimonio è stato il sindaco di Aviano Paolo Tassan Zanin direttamente nel reparto di oncologia, riporta Il Gazzettino.

«Avevo capito la gravità della situazione dalla richiesta del matrimonio - spiega il sindaco Sebastiano Coletti - Ma purtroppo le tempistiche non erano dalla nostra parte e quando sono stato contattato dagli uffici ho subito detto "Fate tutto con Aviano". Sposarli era uno mio desiderio ma non ci sarebbe stato il tempo per organizzare il tutto». Il primo cittadino trevigiano aggiunge: «Quei due ragazzi hanno fermato il tempo - spiega - La loro è una storia delicata, bella pur in tutta la sua tragicità.

L'ultimo post sui social

«L'amore vince su tutto», ha scritto la moglie di Alberto, pubblicando la foto dal letto d'ospedale dopo il matrimonio. Il 31enne aveva scoperto la malattia due anni fa. Originario di Colle Umberto, viveva con la moglie a San Giacomo di Veglia. Laureato in Scienze dell’ambiente e lavorava per l’Avepa di Treviso come tecnico per il settore vitivinicolo. Alberto era anche un volontario della Protezione Civile. Come ultimo gesto d'altruismo, ha chiesto che i soldi devoluti per il funerale venissero donati al Cro per la ricerca scientifica contro i tumori.

